Lazio, Corriere della Sera-Roma: "Casting Lotito, nuovi contatti con Sarri"

vedi letture

Dopo aver perso Simone Inzaghi, la Lazio è alla ricerca di un nuovo allenatore. Sono in rialzo le quotazioni di Maurizio Sarri, forse l'unico che farebbe dimenticare l'amarezza per l'addio del tecnico piacentino. Il Corriere di Roma oggi in edicola va forte sul nome dell'allenatore ex Juventus e Napoli: "Casting Lotito, nuovi contatti con Sarri". L'allenatore di Figline Valdarno dovrebbe però prima sciogliere il nodo contrattuale con la Vecchia Signora.