Lazio, Il Messaggero: "Immobile non basta più, Inzaghi ha perso il suo tocco"

Quanto alla Lazio, stamani Il Messaggero scrive: "Immobile non basta più, Inzaghi ha perso il suo tocco". Un solo punto in casa del Genoa per i biancocelesti (1-1), ora noni e dunque esclusi da qualsiasi piazzamento europeo. Un pari che racchiude una stagione e un cammino fatto di incertezze, gravi errori, svogliatezza e un Inzaghi che pare aver perso il suo tocco. I capitolini, che hanno proprio nel centrocampo e nell'attacco i punti di forza, palesano una differenza reti in negativo: -1. L'unica certezza è Immobile, a segno in tutte le ultime sette gare di esordio in un anno solare di Serie A. La difesa invece ha incassato il gol numero 24. Mercoledì contro la Fiorentina c'è bisogno di ritrovare subito la vittoria che manca da un mese.