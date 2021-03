Lazio, Il Messaggero: "Pereira e Muriqi, due mesi decisivi per il futuro"

"Pereira e Muriqi, due mesi decisivi per il futuro". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola stamani dedica alla Lazio. Il primo ha giocato solamente 613 minuti a fronte di 25 presenze ed il riscatto di 27 milioni è decisamente alto. La somma potrebbe abbassarsi di 2-3 milioni e i biancocelesti hanno la priorità su altri club. La volontà è quella di trattenerlo e lui vuole restare, non sono escluse sorprese come quella di rinnovare il prestito o trattare a cifre più ragionevoli il riscatto e acquistarlo. Anche per Muriqi non è stato semplice ambientarsi giocando con il contagocce, ma per lui pesano da morire i 18 milioni spesi in estate.