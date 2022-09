Lazio, l'edema si è riassorbito. Il Messaggero: "Immobile ci prova ancora"

"Immobile ci prova ancora". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero dedicato all'attaccante della Lazio. L'edema sembra essersi assorbito e la punta potrebbe essere a disposizione per il match di domani contro l'Ungheria. La speranza della società biancoceleste però, si legge, sarebbe quella che il giocatore non parta per Budapest.