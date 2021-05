Lazio, Lotito torna da Inzaghi. Corriere dello Sport: "Oggi l'incontro verità"

vedi letture

"Oggi l'incontro verità", titola il Corriere dello Sport su Lotito e Simone Inzaghi. Con Gattuso è finita ancora prima di cominciare: forse Rino non era convinto dal progetto, forse stanco di aspettare l'incontro tra Lotito e Inzaghi. E così è andato alla Fiorentina. Lotito ha subito telefonato ad Inzaghi, tentando un riavvicinamento. Oggi andrà in scena la resa dei conti, con accuse di tradimento da tutte le parti. Il confronto andrà in scena, con Lotito che è tornato da Inzaghi. Ma Inzaghi tornerà da Lotito? Non si dovrà parlare solo di contratto, ma anche di progetti futuri. Però Lotito potrebbe offrire un contratto al ribasso ed un progetto con il sacrificio di un big...