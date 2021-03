Lazio, missione impossibile. Il Messaggero: "A Monaco c'è in palio l'orgoglio"

Quella che poteva essere la serata dei sogni sarà invece, con ogni probabilità, quella dei rimpianti. L'edizione odierna de Il Messaggero presenta così la sfida di questa sera tra Bayern Monaco e Lazio, che si contenderanno l'accesso ai quarti di Champions ripartendo dal quattro a uno dell'andata in favore dei bavaresi. I biancocelesti sono chiamati ad un'impresa pressoché impossibile, in uno stadio - l'Allianz Arena - dove non hanno mai vinto. L'obiettivo della squadra di Inzaghi è fare bella figura, provando a mettere in difficoltà i tedeschi: la novità per quel che riguarda le formazioni è la probabile esclusione di Immobile in favore di Muriqi, che sarà supportato da uno tra Correa e Caicedo, con il primo in leggero vantaggio. L'altra sorpresa è Musacchio, che giocherà da terzo di destra, anziché di sinistra come all'andata.