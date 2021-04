Lazio, patto Champions. Il Messaggero: "Il sogno 4° posto passa dai gol di Immobile e Correa"

"Il sogno 4° posto passa dai gol di Immobile e Correa" scrive Il Messaggero oggi in edicola. Correa e Immobile stanno trascinando la Lazio. Il patto Champions prosegue. El Tucu in due gare ha raddoppiato il bottino e sembra essere il partner ideale di Ciro. Prima la Champions, poi il futuro. L'argentino voleva andar via a gennaio ma è blindato da una clausola da 80 milioni. Pure la Lazio continua a interrogarsi su Correa, un momento extraterrestre, un altro giocatore fumoso, ma ora bisogna pensare alla corsa Champions riaperta. E viaggiando a questi ritmi, il quarto posto non è un miraggio.