Lazio, per la mediana obiettivo Zielinski. Il Messaggero: "Ha già detto sì a Sarri"

vedi letture

In caso di addio di Milinkovic-Savic, la Lazio ha già pronto il sostituto per la mediana ovvero Piotr Zielinski. Come riporta Il Messaggero, al termine della sfida vinta per 0-1 dalla Lazio a Napoli, c'è stato uno scambio di battute tra il polacco e Sarri nel quale il giocatore ha manifestato la volontà di raggiungere a Roma il suo vecchio allenatore anche a costo di ridursi l'ingaggio. Il contratto di Zielinski con il Napoli scade nel giugno del 2024: in molti pensavano che la successiva destinazione del polacco sarebbe stata la Premier, ma il centrocampista intende o proseguire con il Napoli - dove si trova molto bene - o ricongiungersi con Sarri alla Lazio.