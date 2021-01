Le aperture inglesi - Fernandes salva lo United. In Turchia i tifosi pagano lo stipendio di Ozil

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 25 gennaio:

The Times

Klopp: "Ci siamo scordati di difendere"

Duro con i suoi giocatori il tecnico del Liverpool, in un momento di grande difficoltà per i reds. Nel quarto turno di FA Cup è il Manchester United a spuntarla per 3 a 2, con i reds dunque eliminati. E' stata una rete di Bruno Fernandes a dieci dal termine a condannare all'eliminazione il Liverpool, con Jurgen Klopp che si lamenta dei troppi errori individuali.

Star Sport

"Il teatro dei sogni"

La spunta lo United nel big match del quarto turno di FA Cup, con l'ingresso dalla panchina di Bruno Fernandes che risolve tutto per i Red Devils, regalando la qualificazione al turno successivo con una rete nel finale.

Mirror Sport

"Matti di Fernandes"

Tanto l'entusiasmo attorno a Bruno Fernandes, dopo la sua rete qualificazione in FA Cup contro il Liverpool. Una punizione imparabile, con Solskjaer che ha svelato che dopo aver scoperto di essere stato escluso dall'undici titolare il portoghese è rimaso per oltre un'ora a provare calci piazzati.

"Volete Ozil... pagate Ozil"

Mesut Ozil è stato ufficializzato ieri dal Fenerbahce, ma il club turno non sta vivendo una gran situazione a livello finanziario e così il club ha chiesto ai tifosi di aiutare nel pagamento dello stipendio del fantasista turco.