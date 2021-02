Le aperture inglesi: Klopp pronto a lottare con il Liverpool. Torna al gol Werner

vedi letture

Di seguito le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, martedì 16 febbraio:

Metro Sport

"Non mi serve nessuna pausa"

Parole di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, che definisce "spazzatura" le voci che lo vorrebbero desideroso di una pausa per il momento che sta vivendo con il Liverpool ed in famiglia, con la perdita della madre pochi giorni fa.

"Timo è tornato"

Torna a segnare dopo oltre dieci partite Timo Werner e lo fa contro il Newcastle, regalando i tre punti al Chelsea, ora quarto in classifica e tornato in piena zona Champions.

Mirror Sport

"Sono pronto a combattere"

Jurgen Klopp non ha nessuna intenzione di mollare e ribadisce di non avere bisogno di nessuna pausa: "Non vi preoccupate, sono pronto a combattere. Non dormo molto ma ava bene, sono pieno di energie. Ne usciremo più forti tutti insieme".

The Times

"Dopo 999 minuti torna a segnare Timo"

Lunghissimo digiuno per Timo Werner, interrotto ieri sera dalla rete al Newcastle.

"Potrebbero tornare i tifosi"

A Wembley, per la finale di coppa, potrebbe esserci un primo ritorno dei tifosi allo stadio. Una sorta di test su come gestire i prossimi eventi pubblici, ora che le restrizioni nel Regno Unito potrebbero lentamente essere allentate.