Le aperture portoghesi - Il Porto prova a tenere Conceiçao. Lo Sporting tratta la conferma di Joao Mario

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 25 maggio:

A Bola

"Lo Sporting ci prova per Marcus Edwards"

L'esterno inglese del Vitoria Guimaraes è entrato nel mirino del tecnico Ruben Amorim. La trattativa potrebbe riguardare anche altri giocatori come contropartita oltre ad una percentuale su una rivendita del giovane terzino classe 1998.

"Pinto prova a fermare l'uscita di Conceiçao"

Sergio Conceiçao da ieri è in pole per la panchina del Napoli, ma Pinto da Costa sta tentando di fermare la sua uscita verso l'Italia. Se non dovesse riuscirci, i nomi per la successione sono quelli di Espirito Santo, Vitor Pereira e Jardim.

Record

"Il Napoli seduce Conceiçao"

I partenopei entrano con forza nella corsa al tecnico lusitano. Oggi incontro con Pinto da Costa, con il Porto che offrirà un rinnovo per due anni.

"Lo Sporting tratta Joao Mario"

I biancoverdi vogliono confermare il centrocampista di proprietà dell'Inter e per questo sono iniziate le trattative che potrebbero portare ad una felice conclusione a stretto giro di posta.