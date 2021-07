Le aperture portoghesi - Joao Mario al Benfica: si chiude in settimana

Le aperture portoghesi di oggi, martedì 6 luglio 2021.

A Bola

"Al Musrati interessa allo Sporting"

Il quotidiano lancia l'indiscrezione secondo la quale lo Sporting sarebbe interessato al calciatore del Braga e starebbe avanzando delle proposte per il cartellino del classe 1996.

Record

"Per Joao Mario si chiude in settimana", l'apertura in taglio alto del quotidiano portoghese. Il Benfica stringe per il centrocampista e la distanza con l'Inter si assottiglia sempre di più. La fumata bianca potrebbe arrivare già in settimana.