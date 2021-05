Le aperture portoghesi - Joao Mario vuole restare allo Sporting. Benfica, dilemma Seferovic

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 18 maggio:

A Bola

"Dilemma Seferovic"

L'attaccante è in ballo per il titolo di capocannoniere, ma potrebbe non giocare nell'ultimo turno di campionato: il tecnico vorrebbe preservarlo per la finale di Coppa di Portogallo. Un dubbio che andrà avanti fino a pochi minuti dall'inizio del match.

"Tutti vogliono il rinnovo di Conçeiçao"

Parola di André Villas Boas. L'ex tecnico dell'Olympique Marsiglia, nato a Oporto e allenatore del Porto stesso, ha dichiarato che tutto il mondo vicino alla squadra biancoblu vuole il rinnovo di Conçeiçao, dopo la grande stagione, nella quale è mancato solo il titolo.

Record

"Il mio desiderio è continuare allo Sporting"

Segnali d'amore da parte di Joao Mario, protagonista della stagione dello Sporting, con 34 presenze e 2 reti, ma ancora di proprietà dell'Inter. Il portoghese vorrebbe restare con la maglia dei leoni, ma servirà trattare con i nerazzurri.