Le aperture portoghesi - Varanda: "Ronaldo, un giorno, tornerà allo Sporting". Festa Mou

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 22 maggio 2021, c'è spazio per le parole del presidente dello Sporting Varanda, che ha aperto al ritorno di Cristiano Ronaldo: "Credo che un giorno Cristiano tornerà. È sempre stato al fianco e un tifoso dello Sporting. Ora è alla Juve, in un club che punta alla Champions League ed ha un contratto per un altro anno con la Juventus. Il ritorno chiaramente dipende da lui". Spazio anche a Mourinho, prossimo allenatore della Roma, che ha festeggiato i 18 anni dalla conquista della Champions con il Porto. Sul mercato: il Benfica in pole per Carlos Junior, attaccante del Santa Clara.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Luis Neto: 'Ruben è um lider nato"

Record: "Ataque a Carlos Junior"