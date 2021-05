Le aperture spagnole - Chelsea ed Inter vogliono Miralem Pjanic per il centrocampo

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i vari temi, l'interesse mostrato dall'Inter (e dal Cheslea) per il centrocampista del Barcellona, Miralem Pjanic, in vista della sessione di mercato estiva.

Marca

"Il Madrid è stato investito da un treno".

Vittoria indiscutibile per un Chelsea superiore: i blancos fuori dalla finale. I ragazzi di Zidane, esausti e spaesati, hanno dato tutto quello che avevano ma è stato insufficiente. Il tecnico ha sbagliato lo schema e la scommessa su Ramos e Hazard.

AS

"Senza forza e senza Champions".

Un Chelsea solido come all'andata, liquida giustamente la squadra esausta di Zidane che resta così senza finale. Né Hazard né Vinicius hanno funzionato come ali. Zidane: "Sono orgoglioso della squadra".

Sport

"Chelsea e Inter vogliono Pjanic".

Il club inglese e quello nerazzurro pensano al centrocampista del Barcellona in vista della sessione di mercato estiva.

Mundo Deportivo

"Scossi e fuori strada".

I blancos non sono stati all'altezza di un Chelsea molto superiore e sono rimasti senza finale. I londinesi si giocheranno il titolo con il City e il futuro del Madrid è incerto".