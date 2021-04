Le aperture spagnole - Dembelé, gol che vale una Liga. Real col Liverpool: "Sfida tra colossi"

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 6 aprile 2021.

Marca

"La Champions richiede grandezza"

Il Madridismo attende la migliore versione del re d'Europa. Valdebebasm prima tappa di un duello colossale: Blancos e Liverpool misurano le loro 19 coppe in bacheca. La finale di Kiev, ultimo precedente tra i due.

As

"Due colossi"

Real Madrid e Liverpool, che hanno in due 19 Champions League in bacheca cercano le semifinali. Tanta artiglieria: Benzema (24 gol) e Salah (26). Zidane: "La mia squadra è stata sottovalutata, ma mi fido dei miei calciatori". Klopp: "Non avrei invitato Sergio Ramos al mio compleanno nel 2018."

Sport

"Un gol da campionato!"

Eroe Dembelé. Il francese ha segnato il gol della vittoria all'ultimo minuto e il Barça è già a un solo punto dall'Atletico Madrid in campionato. Arringa di Messi: il capitano blaugrana ha incoraggiato i compagni nel tunnel degli spogliatoi: "Bisogna tirare fuori qualunque cosa!".

Mundo Deportivo

"Gol da Liga"

Un sinistro di Dembelé al 90' sblocca il Barcellona e porta la squadra di Koeman a 1 punto dal leader. Dopo un duello da infarto con il Valladolid, sabato i blaugrana sono pronti per il Clasico contro il Real Madrid.