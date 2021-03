Le aperture spagnole - "Messi, Barça fiducioso sulla permanenza. Ma il PSG non molla"

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, stamani in edicola. Temi centrali, quelli relativi al futuro di Lionel Messi e ai sorteggi di Champions League in programma quest'oggi alle ore 12:00.

Marca

"Il tuo viso mi è familiare".

Vecchie conoscenze in ciascuna delle possibili rivali nel sorteggio Champions di oggi. I desiderati Haaland e il Mbappé sono il pericolo. Bayern e City, le maggiori minacce in questi quarti.

AS

"Una sfera con tre bombe".

City, Bayern e PSG sono i grandi pericoli per il Real Madrid nel sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Quelli di Guardiola guidano le scommesse. Il club blanco ha incassato 100 milioni dalla competizione.

Sport

"Miracolo Koeman".

Ha preso un Barcellona che affondava e lo ha messo sulla strada per la vittoria di un doblete. Guida la ricostruzione della squadra scommettendo sui giovani, recuperando pezzi fondamentali e stimolando Messi. La prossima settimana incontrerà Laporta per pianificare gli acquisti e le perdite per la prossima stagione.

Mundo Deportivo

"Messi resta".

Leo non smette di ricevere messaggi interni ed esterni che gli chiedono di non lasciare il Barcellona. La nuova proprietà è ottimista ma il PSG non molla: venderebbe Icardi per fargli spazio.