Le aperture spagnole - "Ora Zidane rischia il posto. Raul il primo candidato"

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola stamani. Tra i temi più caldi, la panchina di Zinedine Zidane in bilico al Real Madrid e il passaggio agli ottavi di finale della Copa del Rey da parte del Barcellona.

Marca

"Continua (per ora)."

L'idea del Real Madrid è di mantenere Zidane fino alla fine della stagione.

Mundo Deportivo

"Salvatore Dembélé".

Una cannonata del francese nel prolungamento ha aperto la lattina di un coraggioso Cornellà che è durato 92 minuti (0-2).

AS

"Zidane sul filo".

Il francese è più che mai nell'occhio del ciclone dopo l'eliminazione contro l'Alcoyano. Il club lo terrà almeno fino alla Champions League, fatta eccezione per una nuova ecatombe. Raul appare il primo candidato per il cambio in panchina.

Sport

"Sì, vogliono la coppa".

Un gol di Dembélé e un altro di Braithwaite ai tempi supplementari hanno permesso al Barcellona di passare agli ottavi di finale.