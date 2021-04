Le aperture spagnole - Real, ci sono 4 intoccabili. Barça, ultimatum del PSG a Neymar

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 16 aprile 2021.

Marca

"Intoccabili"

Quattro calciatori del Real Madrid non sono in vendita: si tratta di Rodrygo, Vinicius, Valverde e Odegaard che sono anche le scommesse strategiche del club. Si presume che ci saranno altre uscite, ma non loro. Intanto Benzema rinnova fino al 2023, manca solamente la firma sul contratto.

As

"Zizou è il mago"

L'allenatore francese del Real Madrid ha vinto la battaglia tattica contro i suoi ultimi rivali, gli uomini del Liverpool, nonostante le numerose occasioni per gli avversari. Ha vinto dieci degli undici incroci da tecnico del Real Madrid in Champions League.

Sport

"Ultimatum del PSG a Neymar"

Il club francese lo esorta a firmare il rinnovo per paura che la sua continuità a Parigi si complichi. Nasser Al-Khelaifi vuole annunciare l'accordo fino al 2027 prima di affrontare in Champions League il Manchester City.

Mundo Deportivo

"Mingueza: 'Conosciamo la chiave della Supercoppa'"

Il canterano racconta i segreti della sfida contro l'Athletic Bilbao in vista della finale e anche i motivi del suo rendimento: uno psicologo e un preparatore atletico