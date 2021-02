Le aperture spagnole - Real, Varane non vuole rinnovare? Barça, in Francia vestono Messi da PSG

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 9 febbraio 2021:

Marca

"Telenovela Varane"

Spazio al Real Madrid e al francese in apertura stamani. I Blancos sospettano che il difensore stia valutando di non rinnovare il suo contratto che scade a giugno 2022. Se non fosse convinto, quest'estate cercherebbe un trasferimento per 50 milioni di euro con PSG e Manchester United come possibili destinazioni.

As

"LaLiga è viva"

L'Atletico Madrid si incappa in un pareggio contro il Celta Vigo. E' questa la notizia che lascia in eredità la gara di ieri. Un gol di Ferreyra all'89' permette agli ospiti di tenere aperta la competizione. La doppietta di Luis Suarez non basta alla squadra di Simeone che, per ora. non può contare su Lemar ed Herrera, nuovi positivi al Covid-19..

Sport

"Molestia totale"

Titolo forte e polemico quello del quotidiano. Il riferimento in apertura è chiaramente nei confronti di France Football che ha vestito Messi con la maglia del PSG. Da Parigi continuano a provocare il Barcellona con speculazioni sul futuro del fuoriclasse argentino. Il club francese infiamma l'atmosfera a una settimana dal duello di Champions League al Camp Nou.

Mundo Deportivo

"Infallibile De Jong"

Il quotidiano dedica spazio in apertura al centrocampista del Barcellona. L'olandese ha completato gli 81 passaggi tentati contro il Betis, un'affidabilità senza precedenti in 15 anni. Dietro si fa male anche Araujo che forzerà per esserci contro il PSG. Intanto continuano le molestie contro Lionel Messi da Parigi. France Football lo veste con la maglia del Paris e Verratti lo chiama.