Le lacrime di Insigne. Il Corriere dello Sport: "Una delle notti più brutte della sua carriera"

"Una delle notti più brutte della sua carriera". Questo il titolo che il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica a Lorenzo Insigne. Sarebbe stato un gol dal dischetto che valeva doppio, il 100° con la maglia del Napoli a 10 minuti dalla fine ed invece è arrivato il 3° errore su 3 tentativi contro la Juventus dagli 11 metri. Poteva essere la volta buona per contraddire chi lo accusa da sempre di non essere determinante nelle partite che contano, ma ha finito solo per avvalorare la loro tesi. L'immagine della sua partita sta tutta nel vano inseguimento a Cuadrado, miglior bianconero Szczesny escluso, che serviva Morata per il 2-0. Il peggiore del Napoli ora dovrà risolevvarsi.