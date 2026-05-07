Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 7 maggio
I primi casi di mercato rappresentano uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, giovedì 7 maggio. Tra i nomi più caldi c'è quello di Leao, il cui futuro appare lontano dal Milan. Possibile anche che parta dalla panchina nel weekend contro l'Atalanta. Gelo anche tra Vlahovic e la Juventus: vuole l'estero, il rinnovo appare in salita. Pantaleo Corvino, però, suo scopritore ai tempi della Fiorentina, gli consiglia di restare a Torino: "Con Spalletti, può fare almeno 20 gol in stagione".
Nomi in bilico in campo ma anche in panchina: su tutti Antonio Conte, che ancora non sa se resterà o meno a Napoli. In caso di addio, possibile il ritorno di Sarri. Si parla anche di Champions League, dato che ieri si è giocata la seconda semifinale di ritorno. 1-1 tra Bayern e PSG: passano i francesi, che il 30 maggio sfideranno l'Arsenal nell'ultimo atto.
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