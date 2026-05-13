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Fiorentina di nuovo in campo, Kean lavora a parte e mette la Juve nel mirino

Fiorentina di nuovo in campo, Kean lavora a parte e mette la Juve nel mirinoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:22Serie A
Daniel Uccellieri

Dopo i due giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli dopo la sfida contro il Genoa, la Fiorentina è tornata ad allenarsi questo pomeriggio al Viola Park, dando il via alla preparazione in vista del match del weekend contro la Juventus. Restano però da definire con precisione data e orario della sfida, alla luce delle discussioni in corso tra Lega Calcio e istituzioni per la concomitanza prevista domenica tra il derby di Roma e la finale degli Internazionali d’Italia.

Alla seduta odierna ha preso parte praticamente tutto il gruppo della Prima Squadra, eccezion fatta per Moise Kean. L’attaccante prosegue infatti il proprio percorso di recupero dal problema alla tibia che lo condiziona da tempo. Dopo il doppio lavoro individuale svolto nella giornata di ieri, Kean ha replicato anche oggi con due sessioni personalizzate, una al mattino e una al pomeriggio, aumentando progressivamente i carichi. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per capire se riuscirà a tornare a disposizione per la trasferta di Torino, obiettivo che il giocatore insegue da tempo.. Lo riporta Firenzeviola.it

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