Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 11 aprile

Lo scontro totale tra Ranieri e Gasperini infiamma il campionato, mentre la Juventus blinda il proprio futuro con il rinnovo ufficiale di Spalletti fino al 2028. La tensione in casa Roma è altissima dopo il successo contro il Pisa firmato dalla tripletta di Malen: il tecnico Claudio Ranieri ha lanciato bordate pesanti alla società e a Gian Piero Gasperini, parlando di un mercato non condiviso e dichiarandosi pronto a lasciare. Nel frattempo, i bianconeri si preparano alla delicata trasferta di Bergamo proprio contro l'Atalanta di Raffaele Palladino, un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions che vale milioni.

In casa Inter scatta l'allarme per le condizioni di Lautaro Martinez: il capitano argentino ha riportato un nuovo infortunio muscolare al polpaccio e sarà costretto a saltare almeno le prossime due sfide contro Como e Cagliari. Un colpo durissimo per Chivu, che ora deve affidarsi ai senatori come Barella, Calhanoglu e Thuram per evitare che la corsa scudetto subisca un brusco rallentamento. Parallelamente, il Milan cerca continuità nella sfida di San Siro contro l'Udinese, con Allegri che lancia il tridente pesante guidato da Rafael Leao per consolidare il piazzamento europeo.

Le notizie extra-calcistiche vedono protagonista Jannik Sinner nel torneo di Montecarlo, dove il campione azzurro si appresta ad affrontare Zverev in una semifinale che profuma di rivincita per il primato mondiale. Per quanto riguarda la Nazionale, in attesa di definire l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra, è ufficiale l'incarico a tempo per Silvio Baldini, che guiderà l'Italia nelle prossime amichevoli. Infine, grande attesa per la pallavolo con la finale playoff tra Vero Volley e Conegliano e per il mondo dei motori, con le speranze italiane riposte nel talento di Kimi Antonelli.