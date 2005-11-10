Ufficiale Udinese, esercitata l'opzione per Kamara: l'esterno ivoriano ha rinnovato fino al 2027

Periodo di rinnovi in casa Udinese. Dopo aver ufficializzato negli scorsi giorni il prolungamento di Christian Kabasele. questa mattina è arrivata la firma anche di Hassane Kamara. Come riferito dai friulani in una nota pubblicata sul proprio sito, la dirigenza ha deciso di esercitare l’opzione di rinnovo prolungando il contratto dell’esterno ivoriano fino al 30 giugno 2027.

Questa la nota ufficiale del club:

"Proseguono insieme le strade dell’Udinese e di Hassane Kamara. Il club ha infatti esercitato l’opzione di rinnovo prolungando il contratto dell’esterno ivoriano fino al 30 giugno 2027.

Anche in questa stagione Kamara ha dato il suo instancabile contributo sulla fascia sinistra, raccogliendo 26 presenze e 2 assist. Con questo rinnovo Hassane si appresta ad iniziare la sua quarta stagione con l’Udinese, di cui è diventato uno dei leader e punti di riferimento dello spogliatoio. Il club è entusiasta di continuare il rapporto con Kamara e gli augura il meglio per questa nuova annata da vivere insieme".