Lecce, sfida ai campioni. Quotidiano di Puglia: "Caccia all’impresa col Napoli"

Il Quotidiano di Puglia oggi dedica spazio alla difficile trasferta del Lecce sul campo del Napoli, presentando la gara del Maradona con il titolo "Caccia all’impresa col Napoli di Conte". I giallorossi arrivano alla sfida rinfrancati dal successo ottenuto contro la Cremonese, ma consapevoli di trovarsi di fronte ai campioni d’Italia guidati da Antonio Conte.

La squadra di Eusebio Di Francesco proverà a giocarsi le proprie carte nonostante le difficoltà. Sulla carta il confronto appare proibitivo, soprattutto perché il Napoli, dopo una fase complicata segnata dagli infortuni, può tornare a contare su una rosa molto più completa e competitiva. Una condizione che restituisce al tecnico azzurro la possibilità di schierare un undici di grande qualità e di avere alternative importanti anche dalla panchina.

Il Lecce, però, si aggrappa alla fiducia ritrovata dopo l’ultimo successo e alla possibilità di sorprendere una squadra più forte. L’idea è quella di affrontare la gara con intelligenza e determinazione, provando a replicare quelle prestazioni solide che hanno permesso ai giallorossi di restare in piena corsa per la salvezza.

Restano comunque alcuni dubbi di formazione per Di Francesco, che deve fare i conti con diverse assenze e con le condizioni fisiche non perfette di alcuni elementi della rosa. Nel frattempo, per motivi di ordine pubblico, non è stata autorizzata la trasferta organizzata dei tifosi salentini, con la presenza nel settore ospiti limitata ai soli sostenitori in possesso della tessera del tifoso.