Lo sprint di Chiesa. Tuttosport: "Il campione azzurro pronto a sfidare Sterling"

Federico Chiesa contro Raheem Sterling. Un duello che si annuncia incandescente, non solo per le tracce che lasceranno sul campo dopo le loro accelerazioni fulminee. I gol con Austria e Spagna, scrive Tuttosport, hanno consacrato Chiesa di fronte al grande pubblico internazionale. Il gol ai supplementari contro l'Austria ha spaccato la partita e ci ha consegnato da lì in avanti una scheggia impazzita in grado di sovvertire l'equilibrio, una variabile capace di bruciare in pochi secondi decine di metri capovolgendo l'inerzia di un'azione. Quell'ultimo centimetro evocato da Mancini e da capitan Chiellini, Chiesa è pronto a polverizzarlo.