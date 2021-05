Lukaku al CorSera: "Conte resta all'Inter e con lui possiamo aprire un ciclo di vittorie"

"Conte resta all'Inter e con lui possiamo aprire un ciclo di vittorie". Queste le parole di Romelu Lukaku al Corriere della Sera nell'edizione odierna. Il belga racconta se stesso, dal passato al futuro in nerazzurro: "Da quando sono atterrato, il primo giorno, mi sono sentito bene qui. L'amore dei tifosi l'ho percepito subito: è stato l'inizio di una bella storia. Nella mia testa sono convinto di essere in una squadra che può fare grandi cose: possiamo vincere e crescere ancora, iniziare un nuovo ciclo. Abbiamo un allenatore che cerca di dare sempre il massimo. Conte via? Non penso. Anche lui è veramente contento perché si trova bene. Ha una squadra che lo segue e gli dà grande disponibilità, in allenamento e in partita. Abbiamo tutto per aprire un ciclo".