Lukaku fa 300 in carriera, agganciato CR7 in vetta. Gazzetta: "Più glaciale di Burian"

"Più glaciale di Burian", così titola La Gazzetta dello Sport su Romelu Lukaku. L'Inter potrebbe ricordare per molto tempo questo gelato San Valentino e così Romelu Lukaku, arrivatoa quota 300 gol in carriera. Dopo una naturale flessione nelle scorse partite, il sorpasso sul Milan non poteva che ratificarlo lui, il gigante sulle cui spalle c'è tutta l'Inter. Sul dischetto è stato più glaciale di Burian, poi ecco quel tocco confuso di destro: non la sua rete più bella, ma che resterà storica essendo la trecentesima tra club e nazionale. Conterà di più essere davanti in classifica, ma a Romelu non dispiacerà essere davanti anche nella classifica marcatori, a quota 16 con CR7.