Lukaku, Perisic, Brozovic. Tuttosport: "Nel derby sono emersi i veri valori in campo"

Tuttosport, in edicola, tesse le lodi di Handanovic, decisivo prima respingendo un colpo di testa di Ibra, poi opponendosi ancora allo svedese da due passi e infine togliendo in volo da sotto la traversa una conclusione di Tonali. Questo per dire che nel derby di ieri si sono resi evidenti i valori dei singoli, cosa che ancora non era accaduta: una gara vinta dall'Inter grazie alla qualità dei Lukaku, Perisic, Brozovic e che vede il Milan ormai con meno cartucce rispetto alle rivali (il recupero di Juve-Napoli dirà chi delle due) nella corsa scudetto. Già una delle prime quattro posizioni della classifica dovrebbe risultare un traguardo fantastico, per il Diavolo.