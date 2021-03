Mancini alla Gazzetta: "Inter squadra migliore ma chi insegue deve credere alla rimonta"

vedi letture

"Inter squadra migliore ma chi insegue deve credere alla rimonta". Queste le parole di Roberto Mancini a La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il ct dell'Italia dice la sua sul campionato: "Ho avuto Ibra e fu spesso fondamentale segnando tanto. Con me è stato fuori a lungo per infortunio, ma a Parma mi serviva averlo e così gli parlai in settimana spiegandogli che sarebbe stato importante anche se avesse fatto solo mezz'ora. Esultai sfogando tante tensioni, un segno di liberazione". Poi torna sull'attualità: "L'Inter ha il vantaggio grande di non giocare le Coppe ed è la migliore, ma il cammino è ancora lungo. Chi insegue deve crederci".