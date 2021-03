Mezz'ora di fuoco, la Juve è viva. Tuttosport: "Vantaggio rassicurante sul quinto posto"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Vantaggio rassicurante sul quinto posto". La sconfitta della Roma aumenta il peso specifico della vittoria dei bianconeri, feriti e contrariati dall'eliminazione in Champions League. Ambire orgogliosamente allo scudetto è coerente con l'atteggiamento da grande squadra, ma un occhio al bilancio va sempre dato ed entrare nelle prime 4 è vitale. La domanda che sorge lecita a questo punto è perché Ronaldo abbia sciorinato una tripletta a Cagliari e floppato completamente contro il Porto, ma la risposta non esiste. Anche CR7 la baratterebbe per un gol a Pepe & Co accettando pure il rosso di ieri senza fiatare in cambio del rigore all'Allianz Stadium.