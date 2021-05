Milan in ansia. Corriere della Sera: "Decisivo il confronto con l'Atalanta"

"Decisivo il confronto con l'Atalanta", titola il Corriere della Sera sulla qualificazione Champions del Milan. Doveva essere la grande notte del ritorno in Champions, invece si è trasformata in incubo. La missione è ancora possibile, ma occorrerà battere l'Atalanta a Bergamo, visto che Juventus e Napoli se la vedranno con Bologna ed Hellas Verona, squadre che hanno poco da chiedere al campionato. Ma anche il Cagliari di ieri era nella stessa situazione, salvo dopo il pareggio del Benevento. E il Diavolo potrebbe aver pensato di trovare i sardi con la pancia piena. Serviva una vittoria ma è arrivato un pareggio a reti bianche. Ed ora a Bergamo servirà il Milan di Torino, non quello di ieri. L'incubo può ancora trasformarsi in sogno, ma contro la squadra che il Milan non ha mai battuto in questo anno e mezzo, servirà ben altra testa.