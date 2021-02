Milan, quanti abiti per lo scudetto. Gazzetta della Sport: "Idea Ibra-Mandzukic in coppia"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sul Milan, titolando: "Idea Ibra-Mandzukic in coppia". Al completo per lo scudetto. A Bologna, con il rientro di Bennacer, ci siamo andati vicino, domenica prossima contro il Crotone si aggiungerà Calhanoglu, altro titolarissimo, e il Milan potrà presentarsi al doppio impegno pre-derby con l’abito migliore: esclusi Kjaer e Gabbia, il gruppo è a disposizione nella sua totalità. Il 4-2-3-1 rossonero potrà tornare a girare con gli ingranaggi ideali, dalla coppia Bennacer-Kessie in mediana al trio di fantasisti incaricato di innescare Ibra. Cambiare però è possibile, specialmente se il tecnico riterrà di dover irrobustire il centrocampo o di aggiungere centimetri in area: in quel caso potrà tornare ai sistemi utilizzati nei primi mesi di Milan, tra 4-3-3 e 4-4-2.

Dalla base del “vecchio” 4-3-3 utilizzato prima di Ibra potrebbe riemergere uno schieramento a rombo, con Tonali mezzala insieme a Bennacer e Kessie e Leao più vicino a Ibra: Calhanoglu manterrebbe il ruolo di “10” alle spalle delle punte e lo stesso Leao riuscirebbe a spaziare. Una soluzione che potrebbe funzionare anche con Mandzukic (o Rebic) al posto del portoghese. Più difficile, ma comunque praticabile, la strada del 4-4-2 battuta agli inizi del 2020, con uno tra Saelemaekers e Castillejo a correre a destra e Rebic (o Calha) dalla parte opposta: allora Pioli, per assistere Ibra in area, poteva puntare sul solo Leao. Oggi può giocare il jolly del doppio centravanti con Mandzukic. Un concentrato di potenza in grado di mettere pressione a qualunque avversario. Anche ai moduli consolidati? Staremo a vedere.