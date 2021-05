Milan, Romagnoli al bivio. Tuttosport: "Il rinnovo è complicato e la Juve lo apprezza"

Tuttosport in edicola oggi parla anche del futuro di Alessio Romagnoli: "Il rinnovo è complicato e la Juve lo apprezza". Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2022 con ingaggio a salire ogni anno e che lo porterà, dopo giugno, a guadagnare 6 milioni più bonus. Una cifra molto importante che pone anche dei problemi in vista di un eventuale rinnovo. La volontà del giocatore è quella di rimanere in rossonero ma la sensazione è che per riuscirci la domanda dovrà essere abbassata rispetto all'offerta che gli potrà essere proposta. L'alternativa è la cessione. Romagnoli piace alla Juve che non ha preso, sin qui, contatti con il difensore e con il Milan.