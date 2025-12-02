Milan sul mercato se non si sblocca il Bebote. QS titola: "Ultima chance per Gimenez"

Uomo avvisato, mezzo salvato. Sì, perché adesso Santiago Gimenez è ancora alle prese con la risoluzione di un fastidio alla caviglia che ne ha minato l'inizio di stagione, ma senza gol dopo 9 partite disputate in campionato è un macigno duro da portarsi sulle spalle. E infatti il Milan interverrà sul mercato qualora il Bebote non dovesse sbloccarsi: "Ultima chance per Gimenez", l'avviso lanciato da Quotidiano Sportivo in prima pagina. Una volta che il centravanti messicano tornerà dall'infortunio, dovrà fare in modo di mettere fine alle polveri bagnate e ritrovare la via del gol. Conquistando la fiducia di Max Allegri.

"Domani tocca all'Inter di scorta. Frattesi ai saluti", il titolo in taglio basso promosso a proposito dei nerazzurri, alle prese con l'impegno infrasettimanale degli ottavi di Coppa Italia domani contro il Venezia. Per l'occasione Cristian Chivu adopererà un massiccio turnover, in attesa di capire proprio in data odierna se potrà riavere a disposizione Bonny. Nel frattempo emergono brutte sensazioni a proposito del centrocampista italiano ex Sassuolo: Frattesi infatti ha trovato solo 390 minuti complessivi nella stagione in corso, tra tutte le competizioni, e questo non fa che alimentare le possibilità di un suo addio dall'Inter.

"Vlahovic fuori tre mesi", il dazio che dovrà pagare la Juventus per il guaio muscolare accusato nel corso del match casalingo contro il Cagliari, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca quasi rotto dalle lacrime e in preda alla disperazione. "Mi sono fatto molto male", aveva anticipato l'attaccante serbo a Luciano Spalletti, in uscita dal campo al momento della sostituzione, e in seguito agli esami svolti ieri è stato confermato lo stop dal tecnico bianconero. Almeno 2-3 mesi di stop.