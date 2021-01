Milan, torna Kjaer. Gazzetta dello Sport: "Il pilastro per blindare il primo posto"

vedi letture

"Il pilastro per blindare il primo posto" scrive Gazzetta dello Sport parlando del rientro di Simon Kjaer. Mentre sul 2020 scorrevano i titoli di coda, Simon Kjaer annunciava sui social di essere "tornato a casa", pubblicando uno scatto in tuta sui campi di Milanello. Domani sarà la volta di un altro ritorno, il più atteso di tutti: il pilastro si risistemerà al centro della difesa, a un mese dall’ultima volta, e il Milan ritroverà in un colpo solo esperienza, solidità e leadership, fattori che un campionato fa diedero la svolta e che potranno garantire continuità anche in questo 2021 appena cominciato. A Benevento Simon ritroverà la squadra dove l’aveva lasciata, al comando in solitaria. Con il danesone al centro della difesa, però, sarà tutta un’altra storia, perché quando Kjaer è al suo posto il Milan soffre poco e subisce ancora meno. Basta dare un’occhiata ai numeri delle ultime uscite: tra Samp e Lazio, ovvero nella fetta di campionato in cui Pioli ha dovuto fare a meno di Kjaer, il Milan ha incassato 8 gol. Stesso numero di reti prese nelle partite precedenti, che però erano state 9. Kjaer c’era e il suo impiego era una certezza: fino all’infortunio le aveva giocate tutte, e tutte dal primo minuto, unico rossonero a vantare la patente di titolarissimo in questa stagione. Adesso che la lesione alla coscia destra è solo un brutto ricordo, il danese potrà ripetere quanto fatto un anno fa, quando si guadagnò il riscatto dal Siviglia nonostante il suo ingaggio fosse stato inizialmente percepito da molti come un ripiego dopo la fumata nera per Todibo, promessa del Barça 10 anni più giovane di lui. Proprio come è successo qualche metro più avanti. Perché con Kjaer e Ibra a guidare da un’area all’altra i rossoneri hanno dimostrato un'altra solidità: con 38 reti al passivo in 26 partite nel 2020, miglior difesa della A nell’anno solare insieme a quella dell’Inter.