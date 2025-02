Milan-Verona senza polemiche, Jimenez rischia: la moviola de La Gazzetta dello Sport

Nessun episodio particolare durante la sfida di San Siro tra Milan e Verona. Prestazione sufficiente per Francesco Fourneau secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi: "Al 20' Valentini su Joao Felix, ma è troppo poco per il rigore. Poco dopo la mezzora Gimenez segna ma è in fuorigioco: il messicano in effetti parte alle spalle di Coppola. Manca un giallo a Joao Felix per una sbracciata su Suslov. Timide proteste del Milan per un presunto mani di Duda su cross di Leao, ma non c’è niente".

"Jimenez se la cava con un giallo dopo una reazione su Duda dopo uno schiaffetto sulla nuca ricevuto dal veronese che era già ammonito - si legge -. Per il resto, Dawidowicz su Leao in area non è punibile, così come l’intervento su Joao Felix: Suslov lo sfiora e basta. Regolare la posizione di Gimenez sul gol".