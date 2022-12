Miranchuk ha convinto Juric. Gazzetta: "Il Toro pensa alla sua conferma"

Spazio dedicato anche al Torino nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In particolare si parla di Alexej Miranchuk, arrivato in estate dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Dopo i primi messi complicati anche per problematiche fisiche, da ottobre il trequartista russo è entrato in pianta stabile nello scacchiere di Juric e ha contribuito ai risultati granata con 2 gol e 2 assist. Il Toro quindi pensa di esercitare il diritto di riscatto al termine della stagione.