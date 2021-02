Morata a secco in campionato nel 2021. Tuttosport: "Con la Roma per chiudere il cerchio"

Tuttosport si occupa del momento di Alvaro Morata, a secco nel 2021 in Serie A: "Con la Roma per chiudere il cerchio" scrive il quotidiano. Alvaro Morata, dopo la panchina iniziale in Coppa, dovrebbe tornare in campo dal 1' minuto contro la Roma in campionato (aveva esordito proprio all’Olimpico contro la Roma a fine settembre all'andata). Ora Morata è pronto a riprendersi la maglia da titolare e trovare il suo primo gol in campionato nel 2021. Già, il bomber e unico juventino, con CR7, ad aver segnato in ogni competizione (serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa italiana), nel nuovo anno non ha ancora lasciato il segno. Almeno nelle sei partite di campionato. Ne ha saltato due (Udinese e Milan) per infortuni, è subentrato nei minuti finali contro Sassuolo e Bologna, ha servito l’assist per il gol di Federico Chiesa contro la Sampdoria, ma non ha inserito il suo nome alla voce marcatori. Cosa che è invece accaduta nelle due partite di Coppa Italia, una rete (e un assist) al Genoa e una alla Spal, oltre al gol più prezioso, il 2-0 griffato a Reggio Emilia nella finale di Supercoppa vinta contro il Napoli. L’ultima rete in campionato risale invece al 19 dicembre: in casa del Parma firma il 4-0.