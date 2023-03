Mourinho e Mancini tra i candidati per il PSG. Il Messaggero: "Panchine bollenti"

vedi letture

Tra le squadre che cambieranno guida tecnica in estate figura il PSG, viste le difficoltà di Christophe Galtier nel gestire lo spogliatoio. Come riporta Il Messaggero, uno dei candidati principali per la panchina parigina è José Mourinho. Il tecnico della Roma ha il carisma giusto per guidare i campioni e ha esperienza come pochi altri nella fase ad eliminazione diretta della Champions League (l'ossessione del PSG). Inoltre, è in buoni rapporti col ds portoghese Campos. Il suo gioco difensivo, però, non sembra in linea con le esigenze del club che quindi potrebbe virare su altri nomi come l'attuale ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini.