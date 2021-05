Napoli, a Firenze per un posto in Champions. Il Mattino: "Dipende solo da te"

"Napoli, dipende solo da te". Questo il titolo con cui l'edizione odierna de Il Mattino apre la pagina sportiva. All'ora di pranzo la squadra di Gennaro Gattuso scenderà in campo al "Franchi" di Firenze per sfidare i viola di Beppe Iachini. L'obiettivo dei partenopei è conquistare un posto nella prossima Champions League e per farlo occorre portare a casa l'intera posta in palio.