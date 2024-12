Napoli, a gennaio un rinforzo per lo Scudetto: obiettivo Danilo, Kiwior l'alternativa

vedi letture

L’uscita dal Napoli agli Ottavi di Coppa Italia ha dichiarato, in maniera neanche troppo velata, quanto per Conte, nonostante le smentite, sia fondamentale centrare l’obiettivo Scudetto e, a tal proposito, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce di come nella giornata di ieri ci sia stato un summit tra il ds Manna, l’ad Chiavelli e De Laurentiis per pianificare le prossime strategie in sede di campagna acquisti. Secondo quanto si legge sulla rosea, Conte vorrebbe già a gennaio una riserva all’altezza dei titolari al centro della difesa, dove la notte di Coppa Italia ha confermato le difficoltà di Rafa Marin e Juan Jesus.

Torna dunque di moda il nome di Kiwior dell’Arsenal, anche se il club partenopeo continua a monitorare la situazione di Danilo alla Juve. Il brasiliano, si legge, è in scadenza 2025, non rinnoverà e potrebbe valutare una partenza già a gennaio in casa di arrivo della proposta giusta. Quest’ultimo rappresenterebbe il rinforzo perfetto per Antonio Conte perché garantirebbe esperienza, duttilità - prendo giocare sia sul centrodestra che sul centrosinistra - e soprattutto mentalità vincente.