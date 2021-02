Napoli, arriva l'Atalanta. Corriere dello Sport: "ADL salva Giuntoli ma dimentica Rino"

vedi letture

Il Corriere dello Sport analizza il momento del Napoli. "ADL salva Giuntoli ma dimentica Rino", scrive il quotidiano. Tweet di ADL ieri: "Non sto mettendo alla porta il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti". Apertura chiara, finale un po' criptico. Fatto sta che il presidente ha chiarito la posizione del ds più o meno una settimana dopo aver confermato la fiducia nei confronti dell'allenatore che nelle scorse ore ha palesato la sua delusione per le voci sui contatti tra De La e altri allenatori. Il gruppo azzurro però ha deciso di isolarsi e di partecipare alla vicenda lavorando e lottando con Gattuso. E allora, si gioca. Di nuovo e comunque non prima di un altro capitolo di una vicenda intricata che ieri De Laurentiis ha scritto in poco più di trecento caratteri: via Twitter, come spesso accade. Diretto ma con qualche riferimento indiretto: chiara la posizione relativa a Giuntoli, un po' meno rispetto ai generici "tutti quanti" citati in coda. Di certo il presidente ha evitato qualsiasi riferimento a Gattuso dopo il suo sfogo orgoglioso di domenica, sia polemico sia conciliante, però a distanza di sei giorni dalla conferma della fiducia nei confronti dell'allenatore attraverso un comunicato è arrivata la precisazione sul ds: "Non sto mettendo alla porta il direttore sportivo Cristiano Giuntoli". Il tutto, ancora una volta, alla vigilia di un impegno di Coppa Italia. Mera casualità.