Napoli, Gattuso pensa al falso nueve. Il Mattino: "La nuova idea per Lozano"

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio al Napoli con la possibilità di vedere oggi in campo la squadra con il falso nueve: "La nuova idea per Lozano". Gattuso riconfermerà in blocco la squadra di Cagliari con Petagna ed il messicano che si giocano l'ultima maglia. L'ex PSV, dovesse scendere in campo, agirebbe come centravanti spedendo dunque in panchina l'ex SPAL. Tre piccoletti davanti più Zielinski, potrebbe essere questa la vera sorpresa contro lo Spezia. Llorente sarà in panchina.