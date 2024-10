Napoli, in ballo il futuro di Kvara: oggi a Milano incontro tra il ds Manna e l'agente

Dopo la perla di San Siro che ha dato ancora più lustro al suo presente con la maglia del Napoli, si attendono novità sul futuro Khvicha Kvaratskhelia in azzurro. Stando a quello che riporta Il Mattino, oggi ci sarà un incontro a Milan tra il ds partenopeo Manna e l'agente del georgiano.

Da una parte c'è la volontà di tenere il giocatore, di evitare il braccio di ferro e di assicurarsi che sia felice al Napoli. Dall'altra l'agente ha tra le mani la faraonica offerta del PSG e non è escluso che venga messa sul tavolo la voglia di Kvara di lasciare la Serie A. le lusinghe del mercato estero sono ricorrenti, quindi la tentazione di provare un'esperienza lontano dalla Serie A non è campata in aria.

Vista la situazione, l'entourage dell'esterno offensivo ha già mandato sotto traccia un messaggio forte alla società: per meno di 8 milioni, Kvara non firma il prolungamento. La possibilità che lasci Napoli a fine stagione, al momento, è tutt'altro che remota. Lo scenario però può cambiare in fretta, nel caso in cui l'offerta di De Laurentiis dovesse sbaragliare la concorrenza.