Napoli, per La Gazzetta dello Sport Gattuso si è salvato: "Tutti con Rino"

La vittoria del Napoli contro la Juventus assume anche i connotati della rivincita dopo il k.o. in Supercoppa. Specie per Rino Gattuso, messo fortemente in discussione nelle ultime settimane. "Tutti con Rino", titola La Gazzetta dello Sport, raccontando come Ringhio con questo successo si sia salvato. Napoli ora quarto grazie al centesimo gol di Insigne in azzurro.