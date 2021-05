Napoli scomparso, Verona fatale. Corriere dello Sport: "Gara opaca, la Champions scivola via"

Il Corriere dello Sport analizza l'1-1 del Napoli contro la fata Verona: "Gara opaca, la Champions scivola via". Psicodramma Napoli. Azzurri fuori dalla Champions, sfumano sul più bello i 50 milioni garantiti dalla massima competizione europea per club. Una squadra - quella di Gattuso - che è sembrata paralizzata. "In 96 minuti di approssimazione il Napoli osservava la leggerezza del Verona, ne veniva soffocato in ogni angolo del campo" commenta il quotidiano.