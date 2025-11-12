Nuovo allenatore per la Dea, L'Eco di Bergamo: "Atalanta, via all'era Palladino"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, con il seguente tra i titoli presenti: "Atalanta, via all'era Palladino". Nella giornata di ieri, è stato individuato ufficialmente l'erede di Juric (esonerato dopo la tremenda sconfitta casalinga contro il Sassuolo). Si tratta appunto di Palladino, alla terza esperienza da allenatore in Serie A dopo quelle sulle panchine di Monza e Fiorentina.
Contratto fino al 30 giugno 2027 per il mister, che nella scorsa stagione ha portato la Fiorentina a chiudere il campionato al sesto posto (miglior risultato dell'era Commisso). Ecco le sue prime parole da allenatore nerazzurro: "Un messaggio ai tifosi? Sono felice". La speranza dei Percassi è di risollevare una squadra che, con Juric, di fatto non è mai decollata.
