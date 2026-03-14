Nuovo stadio, main sponsor e la Champions. Il Romanista in apertura: "Gioca responsabilmente"
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"Gioca responsabilmente" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi tra nuovo stadio, il main sponsor e la lotta per un posto in Champions League che prosegue. Testa al Como. Mentre la sua Roma rallenta la corsa all'Europa, Gasperini fa scudo e studia nuove soluzioni. Domenica intanto la Roma giocherà con il nuovo main sponsor sulla maglia, poche ore dopo aver incassato il sì dal Campidoglio per il nuovo impianto.
Nuovo stadio - "Stadio, un altro sì". Il nuovo stadio della Roma fa un passo avanti concreto. Le prime due commissioni capitoline hanno espresso parere favorevole sul progetto dell'impianto che il club giallorosso intende realizzare nell'area di Pietralata, nel quadrante est della capitale.
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